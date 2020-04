Lavori a strade e infrastrutture di Faenza: ecco tutte le modifiche alla viabilità

L’emergenza sanitaria rallenta ma non ferma i lavori a strade e infrastrutture della città manfreda: lunedì prossimo 20 aprile è infatti prevista la chiusura al transito di via Giardino, nella zona a nord della città, per consentire il completo rifacimento del tappeto stradale. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Fabbri Costruzioni, facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicataria del lavori di manutenzione delle strade dell’Unione della Romagna Faentina. Le deviazioni del traffico saranno segnalate sul posto con garanzia di transito ai mezzi di soccorso e ai residenti.

Sempre a partire da lunedì prossimo è calendarizzata la ripresa dei lavori alla rete idrica in viale Baccarini, il cui cantiere era stato sospeso il 17 marzo scorso, dopo due settimane dall’avvio, causa emergenza coronavirus. Come comunicato dal Gruppo HERA, si tratta di lavori di bonifica di un tratto della rete dell’acquedotto lungo 140 metri e la contestuale realizzazione di una decina di nuovi allacci. Anche in questo caso, durante la permanenza del cantiere sono previste modifiche alla viabilità e agli spazi di sosta dei veicoli.