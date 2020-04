Lo sfogo di una lettrice: “I cani sono amore, non un pass per uscire”

Le famose passeggiate col cane ai tempi del coronavirus sono uno degli argomenti più dibattuti del momento. Giuste, sbagliate, sfruttate? Abbiamo raccolto a riguardo il punto di vista di Jennifer – proprietaria di due cagnoline – che sull’argomento si sfoga così: “La quarantena sta tirando fuori il peggio dalle persone. Ci sono molti problemi, e invece tutti ad accanirsi sui cani e i loro padroni… i cani non sono un pass per poter uscire di prigione! I cani sono amore e tantissimi sacrifici! Noto soprattutto nel mio paese (nel ravennate, n.d.r.) un accanimento cresciuto a dismisura su questa situazione. So che in quarantena è dura, ma pensate ad altro che ce n’è tanto bisogno!”