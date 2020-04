Ravenna. La Diocesi ha festeggiato la Madonna Greca con la diretta in streaming

Non ci sarà quest’anno la tradizionale processione in motonave e poi a piedi dalla Darsena fino alla Basilica di Santa Maria in Porto, per le restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19, ma la Diocesi non ha rinunciato a celebrare la Madonna Greca, protettrice della città e dei lidi. Oggi, Domenica 19 aprile alle 11, nel Santuario di Santa Maria in Porto, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni ha infatti celebrato la Santa Messa senza la partecipazione dei fedeli (nel rispetto delle misure sancite dal decreto per l’emergenza sanitaria) che è stata trasmessa in diretta sul canale 14 da Teleromagna.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedì 23 aprile, giorno in cui cade la festa liturgica della Madonna Greca, alle ore 12 monsignor Lorenzo Ghizzoni (insieme ai monaci paolini che reggono il Santuario) reciterà la Supplica alla Madonna Greca non all’interno della Basilica ma sul sagrato, come segno di benedizione e affidamento della città alla Patrona. Questo momento verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della parrocchia (@Santa Maria in Porto) e su quella del settimanale diocesano Risveglio Duemila.

Infine, sempre giovedì 23 alle 18.30 monsignor Ghizzoni celebrerà la Messa nella cappella della Madonna Greca anch’essa trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della parrocchia. Come i tre Rosari che i padri Paolini guideranno sabato 18 e domenica 19 alle 17.30 e giovedì 23 alle 17.45.