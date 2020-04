“Dona la Spesa”. Il progetto di Coop Alleanza per aiutare chi aiuta

Basta un gesto semplice come fare la spesa per aiutare persone e famiglie in difficoltà. Ha preso il via il 6 aprile il progetto “Dona la Spesa”, raccolta solidale di beni di prima necessità promossa da Coop Alleanza 3.0.

Per tutelare la salute di lavoratori e consumatori, quest’anno l’iniziativa solidale non sarà caratterizza delle raccolte fisiche di prodotti, con la presenza di volontari agli ingressi dei supermercati, ma è stata individuata una modalità: si potrà donare direttamente alle casse dei supermercati coop e le donazioni saranno destinate al volontariato locale per supportarlo nelle attività legate all’emergenza corinavirus.

Coop Alleanza 3.0 ha infatti deciso di destinare il ricavato all’Associazione di protezione civile R.C. Mistral, attiva a Ravenna in queste ultime settimane nel progetto “Spesa a casa” e vicina a molti cittadini in difficoltà.

Come aderire: tutti possono donare il valore “di un piatto di pasta” o “di un pasto completo”, equivalente a 1 o 5 euro direttamente alla cassa della propria Coop di fiducia. E se si è socio, si può contribuire anche con la Raccolta punti, donando 100 o 500 punti (e multipli), anche direttamente online dal catalogo digitale.

“Un progetto importante con una ricaduta diretta sul territorio e a favore di tante famiglie in difficoltà – spiega Flavia Sansoni dell’Associazione di Protezione Civile RC Mistral -. Infatti, oltre agli acquisti che quotidianamente facciamo per il progetto “Spesa a casa”, coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Ravenna, come associazioni siamo vicini a tante altre famiglie che ci contattano per chiedere informazioni e aiuti”.

“Per intervenire in tempi rapidi, ci capita di mettere a disposizione gratuitamente prodotti alimentari e non alimentari che abbiamo in deposito presso la nostra sede – prosegue la Sansoni – o di fare acquisti di beni di prima necessità per i più bisognosi. Le donazioni che riceveremo attraverso “Dona la Spesa” andranno direttamente alla nostra associazione e verranno utilizzate per aiutare persone in difficoltà del territorio”.