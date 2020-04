Emergenza Covid-19, Pubblica Assistenza Città di Lugo a sostegno delle categorie più fragili

La Pubblica Assistenza Città di Lugo organizzazione di volontariato dedita al trasporto degli infermi, è presente sul territorio lughese da oltre 35 anni e fornisce con le proprie ambulanze e mezzi attrezzati una costante copertura assistenziale sul territorio. Attualmente l’associazione dispone di dieci ambulanze, due delle quali attrezzate per trasporti COVID in convenzione con ASL, tre automezzi attrezzati per il trasporto disabili e una autovettura dedicata al trasporto dei pazienti che si recano in emodialisi. Tutti questi servizi vengono effettuati da volontari formati adeguatamente tramite corsi di preparazione e aggiornarmento gestiti da ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

La Pubblica Assistenza Città di Lugo Odv, per dare il proprio contributo alla popolazione mette a disposizione il proprio personale per svolgere servizi sociali quali ad esempio l’acquisto e la consegna di beni di prima necessità e di farmaci, la consegna di pasti a domicilio, la consegna di effetti personali ai propri cari ricoverati in ospedale ed ogni altra necessità quotidiana che possa alleggerire le categorie fragili del nostro territorio. Questo servizio sarà completamente gratuito e verrà svolto dai volontari del servizio civile attualmente in servizio presso l’Associazione.

Per informazioni, contattare telefonicamente la Pubblica Assistenza Città di Lugo: tel. 054532992, dalle ore 9 alle 17.