Leoni&Casadio consegna terza automobile all’Associazione nazionale Carabinieri di Faenza per emergenza Covid-19

È stato Cristian Casadio, responsabile operativo di Leoni&Casadio, a consegnare all’Associazione nazionale Carabinieri & P.C. Nucleo volontariato di Faenza, la terza automobile che le concessionarie del gruppo hanno dato in uso al territorio di Faenza per l’emergenza Covid-19. Da parte del gruppo Leoni & Casadio, dopo le due Opel Corsa elettriche consegnate alla Croce Rossa per la distribuzione di pasti e farmaci nel territorio, un’altra Opel Corsa è stata data all’associazione di volontari che nel segno dell’Arma presta servizio nel Faentino per i bisognosi di assistenza.

Vetture che si aggiungono alla dotazione di coprisedili in plastica donati alla Croce Rossa, utili per ridurre il tempo di sanificazione dei veicoli.