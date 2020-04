Banco di Solidarietà di Faenza: generi alimentari e di prima necessità ai più bisognosi

Il Banco di Solidarietà di Faenza cogliendo il suggerimento di Papa Francesco desidera “risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare.”

“Proprio in questi giorni, nel rispetto delle norme di sicurezza, cerchiamo di sostenere la speranza dei più bisognosi collaborando con il Comune di Faenza nella distribuzione di generi alimentari e di prima necessità – spiegano – . Ci teniamo in contatto con i nostri assistiti per offrire loro la nostra vicinanza e raccogliendo eventuali necessità, tentando con i limiti imposti dalle regole vigenti di rispondere ai bisogni che emergono” .

“È un momento difficile per tutti. Per molti, difficilissimo – sottolineano dal Banco di Solidarietà – . Questa pandemia ha percosso la vita di ciascuno di noi; di chi ha contratto il virus, di chi ha perduto degli affetti, di chi subisce in vario modo le conseguenze economiche della crisi, di chi sperimenta l’isolamento, di chi non sa da dove ricominciare. Inoltre recenti gelate hanno danneggiato i nostri frutteti compromettendo il raccolto dell’estate. Questa tempesta svela quanto ciascuno di noi sia bisognoso”.

Per chi volesse sostenere personalmente o economicamente l’attività del Banco di Solidarietà di Faenza vi invitiamo a consultare la pagina Facebook @bancodisolidarietafaenza.