Emergenza Coronavirus. Lions Club Host dona 4000 mascherine all’Ospedale di Ravenna

Nell’ambito delle numerose iniziative per far fronte all’emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Coronavirus il Lions Club Ravenna Host ha consegnato 4000 mascherine all’Ospedale di Ravenna. La consegna è stata effettuata da parte del Presidente Canio Russillo alla direttrice dell’Assistenza Farmaceutica Ospedaliera di Ravenna Wanda Gianesi.

Per far fronte alla emergenza povertà, così aumentata drasticamente nella città di Ravenna, il club ha donato 1.000 euro di derrate alimentari alla Caritas Diocesana e 1.000 euro alla Mensa di Fraternità di Don Ugo.

Ha donato inoltre 12 libri adatti a bambini delle scuole elementari alla biblioteca della Pediatria dell’Ospedale di Ravenna versando un contributo di 2.200 euro aderendo al service Multidistrettuale Lions per l’acquisto di ventilatori polmonari che integrano i 350.000 dollari stanziati da parte del Lions Club International Fondation.

Il club ha contribuito infine con 4.000 euro al service della prima Circoscrizione Lions per acquisto di materiale sanitario in aiuto ai tre principali ospedali della provincia di Ravenna. Il consiglio direttivo del Club ha voluto donare ad ogni socio 10 mascherine, in questo momento dove il loro reperimento continua ad essere difficoltoso. Il Club continuerà a monitorare la situazione per cogliere le esigenza di altri interventi.