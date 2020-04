Nella Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia 2020, 4 sono romagnoli

In questo periodo di quarantena per Coronavirus, le donne, ma anche gli uomini, si stanno accorgendo di quanto manchi loro …il parrucchiere!

E mentre ci si arrangia in casa, con tinte per nascondere capelli bianchi e ricrescite, la redazione di GlobeLife ha pubblicato la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia 2020, un book di 176 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 150 saloni sul territorio italiano sugli 86.000 esistenti.

Quest’anno, per la Regione Emilia Romagna sono stati scelti e pubblicati 19 parrucchieri Top e tra questi 4 sono romagnoli:

Studio 48 di Andrea Fabbri di Lugo, in Via Roberto Ruffilli.

Steve Total Beauty di Milano Marittima in Piazzale Donatello

La Maison Du Reflet a Rimini in Via Roberto Orsi

Parrucchieri per passione di Fabrizio e Nadia a Longiano in Via Giovanni XXIII

“Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. Ovviamente contano anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia del salone” spiegano dalla redazione di TOP HAIRSTYLISTS , sottolineando che la selezione dei parrucchieri TOP non è stata condizionata da alcun rapporto commerciale, ma fatta in modo libero.