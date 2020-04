Pasquina Guerrini di Fusignano compie 100 anni: gli auguri dell’amministrazione comunale in videochiamata

Martedì 21 aprile la signora Pasquina Guerrini di Fusignano ha compiuto 100 anni: ma le contingenze del momento non hanno impedito alla comunità di far sentire la propria vicinanza a Pasquina, in questo speciale traguardo. Il sindaco Nicola Pasi, non potendo ovviamente farle visita, ha trasmesso gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutti i concittadini con un’apposita videochiamata.

Pasquina Guerrini è nata a San Bernardino il 21 aprile 1920, attualmente risiede a Fusignano presso la casa protetta di via Monti. Ultima vivente di 7 fratelli, ha avuto due figli maschi, Leo e Jader; oggi ha anche due nipoti, Marco e Simona, e quattro pronipoti: Chiara, Matteo, Marina e Ilaria, tutti residenti a Fusignano. È stata sposata con Fernando Venieri ed è vedova da 52 anni. Ha sempre lavorato facendo la casalinga e la sarta per donna; nel suo mestiere si è sempre distinta con prodotti di qualità e ha sempre riscosso successo per il suo lavoro.