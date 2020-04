Round Table 11 Ravenna dona 5 misuratori della pressione all’ospedale cittadino

Martedi 21 aprile il presidente Samir Bassoni ed alcuni soci, in rappresentanza del Round Table 11 Ravenna, hanno donato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, cinque misuratori della pressione oltre ad un modulo che andrà ad integrare un’apparecchiatura per il monitoraggio di pazienti della terapia intensiva.

“Ringraziamo gli ex soci che ci hanno messo in condizione di poter scegliere le attrezzature più idonee e necessarie per la riuscita di questo progetto. Questa donazione è in linea con le attività svolte dalla nostra associazione per la nostra amata città, come anche la raccolta messa in atto per il Fondo generi alimentari per persone in difficoltà economiche a causa dell’emergenza COVID19. Per quest’ultima attività abbiamo donato parte della nostra quota associativa non appena il Comune di Ravenna ci ha fatto sapere che c’era la possibilità di supportare i servizi sociali” affermano da Round Table 11 Ravenna.

Round Table è un service club presente a livello internazionale, dedicato a giovani professionisti: www.rt11.it.