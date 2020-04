Neogenitori e coppie in attesa della Bassa Romagna: il Centro per le famiglie organizza incontri virtuali

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha organizzato un calendario di incontri “virtuali” rivolti alle coppie in attesa di un bebè e ai neogenitori.

Il primo ciclo, “Aspettando-ti” consiste in un percorso di confronto per organizzarsi all’arrivo di un figlio, con tre appuntamenti che si terranno tutti alle 10: “Suggerimenti per organizzare la casa e scegliere cosa serve all’arrivo di un bebè” (venerdì 24 aprile), “Un bambino nei primi mesi di vita: il sonno, il pianto, le prime scelte educative” (martedì 5 maggio), “La presentazione delle proposte educative rivolte alla prima infanzia nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: nidi d’infanzia e centri gioco (venerdì 22 maggio).

Un quarto incontro, intitolato “Da due a tre”, è invece dedicato ai cambiamenti di coppia durante l’attesa: la coppia genitoriale, il ruolo materno e quello paterno, e si terrà venerdì 8 maggio alle 10.

Tutti gli incontri sono condotti da operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le famiglie e si svolgono in videoconferenza, con accesso gratuito e limitato.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Centro per le famiglie al numero 366 6156306, oppure scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.