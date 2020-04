Riprende il Bio Marchè di Lugo: domani venerdì 24 aprile prima apertura in formato ridotto

AIAB (associazione Italiana Agricoltura Biologica) Emilia Romagna, fa sapere che domani venerdì 24 aprile si terrò la prima apertura, in formato ridotto, del Bio Marchè di Lugo dalle 15.30 alle 19 sotto le logge del Pavaglione, mentre

da Venerdì 8 maggio la riapertura del Bio Marchè sarà quasi al completo (venerdì 1 maggio festivo il mercato non si effettua).

“La riapertura rispetta rigorosamente le misure di sicurezza indicate nella delibera comunale ingressi regolamentati e contingentati ,clienti distanziati e con mascherine, operatori con guanti e mascherine ,distanze di sicurezza , gel igienizzanti per le mani per i clienti” assicurano. Il Bio Marchè offre alimenti biologici certificati di piccoli produttori del territorio.