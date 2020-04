A Ravenna arriva (a casa) il “piatto sospeso”: ecco i ristoranti che aderiscono

RavennaFood e Ecologia di Comunità lanciano il “piatto sospeso”: “Con il progetto ‘Mangiare a casa’, creiamo una rete fra i ‘professionisti del gusto’ e le nostre case dove sempre più cuciniamo o dove ci giunge il pranzo ad un prezzo equo da un ristoratore che fa ‘consegne a domicilio’. Un’occasione per gustare anche il menù dei nostri più bravi cuochi nell’intimità delle mura della propria casa. Ma anche un’occasione per avviare un nuovo approccio alla cucina casalinga, spiegando perché un certo modo di cucinare può essere di grande qualità/bontà, attento allo spreco, alla conservazione, a cotture non invasive e ad un tempo pienamente salutistico”.

“Una ristorazione – spiegano – che già si prepara al cambiamento del ‘dopovirus’ e che vuole anche farsi promotrice di un’iniziativa rivolta ai cittadini indigenti, contribuendo al ‘contrasto alla povertà alimentare’”.

Da qui nasce “Il piatto sospeso”, un progetto che si è realizzato nel ravennate grazie al consolidamento di due soggetti collettivi: ‘Ecologia di Comunità’, che raccoglie diversi enti e associazioni di volontariato per combattere la ‘povertà alimentare’ e ‘RavennaFood/CheftoChef emiliaromagnacuochi’, associazione che raccoglie le più attente imprese ristorative locali di produzione e di distribuzione di alimenti di qualità e già parte del raggruppamento ‘Ecologia di Comunità’.

Una RavennaFood già attivamente presente all’interno della progettualità degli Assessorati al Turismo e alle Attività Produttive e un’Ecologia di Comunità promosso e sostenuto in particolare dall’Assessore Valentina Morigi responsabile delle Politiche Sociali del Comune di Ravenna all’interno dei Piani di Zona.

Cos’è il ‘Piatto sospeso’?

L’azione rientra nella riprogettazione di “Ecologia di Comunità” come da accordi presi con l’Assessorato di riferimento.

“Chiunque voglia aiutare persone in difficoltà economica (individuati dal sistema ravennate dei Servizi Sociali) può dare ai ristoratori di RavennaFood che fanno ‘pranzi a domicilio’ (il cosiddetto ‘delivery’) una cifra base di 10 euro o un suo multiplo per finanziare la consegna di pasti al domicilio anche a questi nostri concittadini – spiegano. – Per offrire un ‘piatto sospeso’ da 10 euro o suoi multipli è sufficiente comunicarlo al ristorante a cui è stato ordinato un pranzo a domicilio (per sé o per altri) che aumenterà il prezzo del pranzo della cifra desiderata”.

“Abbiamo già l’adesione e stiamo avviando un proficuo rapporto con Caritas di Ravenna, ‘il Re dei Girgenti’ di via Mangagnina e l’organizzazione di volontariato ‘Ora e sempre Resistenza’ di Piangipane ( facenti parte della rete di ‘Ecologia di Comunità’) che sono attivamente presenti a fronte di un acuirsi dei bisogni elementari di diversi strati della popolazione. Si svilupperanno altresì collaborazioni con altre realtà quale ad es. quella da tempo consolidata della Fondazione San Rocco” continuano.

“Al di là dell’ordinazione di uno o più pranzi a domicilio, – continuano – chi desidera versare, in piena libertà e liberalità, somme che verranno comunque destinate al 100% sotto forma di alimenti (soprattutto pranzi, ma anche materie prime) a queste realtà fragili, potrà inviare l’importo tramite bonifico bancario a: ’ARCI Ravenna APS’ (capofila dell’operazione per conto di ‘Ecologia di Comunità’) o tramite consegna diretta presso ARCI – via G.Rasponi, 5 in orario d’ufficio, 0544 219721″.

CAUSALE: ‘Mangiare a Casa/Piatto Sospeso’ IBAN IT80W 08542 13103 036000228900 BANCA CREDITO COOPERATIVO Ravennate Imolese e Forlivese di Via Canneti, 12, Ravenna (dove è possibile effettuare anche direttamente i versamenti) indicando comunque se non si ritiene che il nominativo appaia fra i sottoscrittori.

Gli esercizi che partecipano

*Questi gli esercizi (anche non ristoranti) che fanno consegne a domicilio a cui indicare, non obbligatoriamente, la volontà di effettuare anche una donazione minima di 10 euro come ‘Piatto Sospeso’ al momento dell’ordinazione del pranzo o di prodotti e nei cui siti si possono effettuare le scelte:

Ristorante Molinetto – info@ristorantemolinetto.it

Pelloni Allevamenti al Pascolo – alberto@gruppopelloni.it

Insolito Ristorante – info@ristoranteinsolito.com

Gelateria Sbrino – sbrino@outlook.com

La Cucina del Condominio – info@cucinadelcondominio.it

Akamì Casa&Bottega – akamicucina@gmail.com

Miccoli Enogastronomia – igrisi.miccoli3@gmail.com

Alighieri Caffè e Cucina – m.treterzi@gmail.com

Cooperativa Sociale Villaggio del Fanciullo – infocoop@villaggiofanciullo.org

Radici Cucina e Cantina – radici.ravenna@gmail.com

Marchesini – prenotazioni@ristorantimarchesini.com