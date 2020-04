Lotta alla zanzara, a Massa Lombarda parte la distribuzione a domicilio dell’antilarvale

È ricominciato anche a Massa Lombarda il piano di controllo delle zanzare. Per rispettare le disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19 e limitare gli spostamenti, quest’anno il prodotto antilarvale sarà consegnato gratuitamente a domicilio ai cittadini che ne fanno richiesta. Per richiedere il prodotto è possibile telefonare ai numero 0545 985852 o 0545 985890, oppure scrivere alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it, lasciando i propri nome, cognome, indirizzo telefonico e numero indicativo dei pozzetti da trattare. L’antilarvale sarà poi consegnato a casa dai volontari della Protezione civile di Massa Lombarda fino a esaurimento scorte.

Il prodotto è anche acquistabile in farmacia a un prezzo calmierato. Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it) si può trovare l’elenco delle farmacie del territorio che hanno dato la propria disponibilità. Per Massa Lombarda si tratta della Farmacia San Paolo (via Vittorio Veneto 52) e Farmacia San Vitale (via Martiri della Libertà 109). Chi desidera avviare fin da subito le attività di contrasto alla zanzara tigre, può utilizzare il prodotto distribuito lo scorso anno perché ancora efficace.