Ricetta del week end di chef Emanuel Pizzo: Zucchine ripiene di quinoa e riso basmati

La ricetta del week end dello chef Emanuel Pizzo è un “vegan food” a base di zucchine.

Zucchine tonde ripiene di quinoa e basmati con red beans

Ingredienti per 2:

4 zucchine tonde

70 gr di quinoa

70 gr di riso basmati

2 cucchiai salsa di pomodoro

1 scalogno

Timo, salvia, peperoncino

300 gr di fagioli rossi lessati

Olio e.v.o, sale e pepe

Procedimento:

Questo piatto è suddiviso in 3 passaggi di cottura, ma veloci e semplici. Lavate le zucchine, e con un coltello tagliate la parte superiore, creando un coperchio.

Scavate la zucchina con un cucchiaino, cuocete a vapore la zucchina e il coperchio per 12 minuti. Una volta cotta ma croccante raffreddate. Lavate la quinoa e il riso con l’acqua fredda. Tritate lo scalogno e rosolate in un filo d’olio. Versate la quinoa, il riso, aggiungete il doppio del volume in acqua fredda. Portate a bollore e iniziate la cottura. Aggiungete i 2 cucchiai di salsa di pomodoro, sale e pepe. Dovrà cuocere in 15 minuti e aver assorbito tutti i liquidi. In una padella, fate scaldare un filo di olio, la salvia e il peperoncino. Unite i fagioli lessati e fate cuocere per 5 minuti. Salate leggermente. Ultimo passaggio in padella antiaderente calda leggermente unta d’olio: mettete le zucchine a testa in giù, a fuoco alto e fate prendere colore per 2 minuti, f1no a formare i bordi di color nocciola. Componete il piatto, impiattate i fagioli, riempite le zucchine di quinoa e riso. Ponete sopra il riso, un filo di olio a crudo e buon appetito a tutti.