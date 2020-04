Covid-19. Continuano le donazioni di associazioni ed aziende del territorio a sostegno di operatori sanitari e volontari

Amici della ceramica e del Mic di Faenza

Il direttivo dell’associazione “Amici della ceramica e del Mic di Faenza” ha deciso di devolvere una parte delle proprie risorse economiche a favore delle finalità sociali diventate così attuali in questi giorni a causa dell’emergenza da Coronavirus. Sono infatti stati donati 2.000 euro, equamente suddivisi tra le associazioni di volontariato Caritas Faenza e Protezione Civile dell’Unione della Romagna Faentina in considerazione delle azioni messe in campo sul territorio, “con la convinzione che la ‘cultura del dono’ sia oltre a un’espressione di solidarietà anche una manifestazione di rispetto e di attenzione verso la nostra comunità”affermano dal Direttivo.

SILC Fertilizzanti

L’azienda di consulenza SILC Fertilizzanti ha deciso di supportare concretamente l’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, donando un analizzatore per defibrillatore. Seguendo i suggerimenti e le necessità dell’ospedale stesso, si è scelto di fare un acquisto mirato che andrà oltre l’emergenza Coronavirus.

Round Table 38 di Faenza