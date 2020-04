Cena Condivisa a tante mani. La proposta di Slow Food Ravenna in collaborazione con lo chef Matteo Salbaroli

“In questo momento così particolare in cui siamo costretti a stare distanti le Condotte Slow Food di Ravenna e Godo Bassa Romagna hanno pensato di creare un evento particolare che faccia sentire ugualmente un po’ più uniti e che abbia anche un risvolto solidale: una Cena Condivisa a tante mani” dichiara Mauro Zanarini, Responsabile eventi Slow Food Ravenna spiegando che la cena proposta da La Cucina del Condominio di Matteo Salbaroli sarà recapitata a casa nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio e coloro che la riceveranno non dovranno fare altro che riscaldare, infornare e cuocere, seguendo le istruzioni che saranno fornite.

E’ previsto anche un “dopo cena”: alle ore 22, chi vorrà potrà collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/slowfoodravenna per raccontare l’esperienza in compagnia del cuoco Matteo Salbaroli.

Zanarini spiega che l’iniziativa del 6 maggio avrà anche uno scopo benefico: “una parte dell’incasso sarà devoluto agli indigenti indicatici da Caritas Ravenna, Ora e sempre Resistenza, Re dei Girgenti nell’operazione “Piatto Sospeso”, progetto promosso da Ravenna Food ed Ecologia di Comunità di cui fa parte la Condotta Slow Food di Ravenna”.

“In soli due giorni abbiamo già ricevuto 70 prenotazioni, ma puntiamo a raggiungere “quota 100” – prosegue Zanarini – così da poter garantire un aiuto maggiore alle persone in difficoltà del nostro territorio”

Il Menù del 6 maggio proposto da La Cucina del Condominio, cuoco Matteo Salbaroli

Fiori di zucca ripieni con salsiccia, crema al parmigiano reggiano 24 mesi

Cannellone di Borragine e ricotta di pecora

Cappelletto con Parmigiano 30 mesi, striduli e ragù di guanciale di mora fresco

Coppa di maiale brado macelleria Malafronte cotto a bassa temperatura e patate schiacciate al prezzemolo

Bavarese al latte di mandorla, caramello salato e lamponi

La Cantina: in abbinamento un vino che avete in casa e che ritenete possa andare bene con il menù proposto.

Preparazione della cena:

“Per la cena abbiamo pensato di farvi lavorare un po’” – spiega Zanarini -. I piatti arriveranno freddi e voi dovrete prepararli. Per email entro le ore 13,00 di mercoledì 6 maggio vi verrà inviato un video che illustrerà e vi aiuterà nella preparazione dei piatti“.

“Il “gioco” consiste nel fatto che saremo tutti in rete e potremo collegarci tra di noi per parlare del vino scelto oppure come è stato il vostro lavoro in cucina, entrambi argomenti di discussione. Appuntamento alle ore 22,00 in diretta streaming e sarà con noi anche Matteo, il cuoco” conclude il Responsabile eventi Slow Food Ravenna

Si tratta di un’esperienza nuova e fin’ora mai organizzata: una cena condivisa nello stesso momento, a tantissime mani.

Info e Prenotazioni: 335 375212 / maurozanarini@gmail.com

Seguite la diretta streaming dell’evento dalle ore 22 sulla pagina ufficiale della Condotta Slow Food Ravenna: https://www.facebook.com/slowfoodravenna

https://www.slowfoodravenna.it/ – https://www.facebook.com/slowfoodravenna

https://www.slowfoodgodo.it/ – https://www.facebook.com/slowfoodgodoebassaromagna/