Covid-19. “In Ascolto, lontani ma vicini”: a Russi attivato nuovo servizio di sostegno alle famiglie

Il comune di Russi ha attivato “In Ascolto – lontani ma vicini”, un servizio di supporto alle famiglie per gestire questo difficile momento. Il progetto è destinato a famiglie ed educatori ed è stato attivato grazie al contributo della Regione Emilia Romagna. È totalmente gratuito e verrà svolto esclusivamente online tramite colloquio telefonico o videochiamata. L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di ascolto ai genitori, alle famiglie e anche agli educatori, in cui confrontarsi e raccontarsi, per poter affrontare al meglio questa situazione di emergenza.

“La gestione dei bambini – scrivono gli enti organizzatori – richiede ai genitori impegno ed energie, per trovare continui intrattenimenti ed attività creative. Per chi sta utilizzando la didattica a distanza, è complessa l’organizzazione di orari ed impegni, oltre al necessario supporto motivazionale ed emotivo da fornire ai bimbi/ragazzi, sempre più provati da questo grande cambiamento di routine. La sensazione comune è di non avere mai abbastanza risorse per fare tutto, ci si sente stanchi e nervosi, oltre che preoccupati. C’è una maggiore esposizione e visibilità per le famiglie, osservate (e forse giudicate) da altre persone nella loro privacy e nelle loro abitazioni tramite le video-chiamate didattiche. Anche gli insegnanti sono particolarmente vulnerabili a critiche e giudizi, dovendo operare sotto gli occhi dei genitori, con limitata serenità operativa e relazionale. Mai come ora può crearsi un terreno fertile per scontri, nervosismi e distanziamenti sociali significativi, che sarà complicato gestire quanto si rientrerà a scuola e alla vita di comunità, ciascuno con nuove “etichette” incollate addosso. L’isolamento sociale forzato, infine, ci toglie la possibilità di stare vicini ai nostri familiari e di ritagliarci momenti di svago, sfogo e cura personale. E’ diventato difficile dedicarsi al nostro benessere psico-fisico, alla nostra salute personale, al nostro equilibrio emotivo, aspetti tuttavia fondamentali per poter avere risorse adeguate a fronteggiare l’attuale situazione”.

Il progetto prevede incontri di “ascolto a distanza”, gestiti dalla Dott.ssa Serena Brunelli, Psicologa e Psicoterapeuta. I consulti verranno svolti esclusivamente on-line, mediante colloquio telefonico o video-call (tramite Skype o WhatsApp), nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e del segreto professionale degli Psicologi previsto per Legge.

Per fissare un appuntamento e stabilire la modalità di svolgimento più idonea, è necessario contattare la Dott.ssa Serena Brunelli al n. 338/8383729 oppure via e-mail all’indirizzo: serenabrunelli.psy@gmail.com. Verrà inviato il modulo del Consenso e Trattamento dati, che dovrà essere firmato e re-inviato prima del colloquio concordato.

