Massa Lombarda, garofani rossi alle finestre per festeggiare il 1° maggio

L’Amministrazione comunale di Massa Lombarda intende ricordare anche se a distanza la festa dei lavoratori, così come ha fatto nei giorni scorsi con il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. A livello nazionale, le sigle sindacali, nel pieno rispetto delle norme emergenziali, hanno sospeso tutte le manifestazioni di piazza, auspicando modalità alternative e proponendo come slogan per tutto il paese “Il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, scelto per rimarcare la costante attenzione che questo tema deve avere a tutti i livelli e in ogni momento.

Anche il Comune di Massa Lombarda lo ha fatto proprio, cercando di sollecitare la riflessione, anche attraverso l’invito alla cittadinanza a ricordare e celebrare questa giornata disegnando ed esponendo un garofano rosso per colorare tutta la città con il simbolo del primo maggio. L’iniziativa fa parte del contenitore “13, 25 aprile e 1° maggio 2020. Valori e diritti”, una campagna di comunicazione che vuole idealmente riunire tre celebrazioni istituzionali che condividono gli stessi valori di Resistenza, solidarietà, diritti sociali e antifascismo, e sono organizzate da Amministrazione Comunale, Anpi – Sezione “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, Cgil, Cia – Agricoltori Italiani e Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane.