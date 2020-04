1° maggio. Il Sindaco di Cervia: “proprio ora non bisogna scordarsi del lavoro e del suo valore”

E’ emblematica la dichiarazione del sindaco di Cervia Massimo Medri in occasione del 1 maggio: “E’ un momento molto grave per la nostra città e per tutto il Paese. Sembrerebbe paradossale festeggiare la giornata del lavoro quando aumenta la disoccupazione e gran parte delle attività sono ancora chiuse. Ma proprio ora bisogna non scordarsi del lavoro e del valore che rappresenta per ognuno di noi. La nostra comunità ha sempre messo al centro del suo sviluppo e della sua crescita il lavoro e tutto quello che gli ruota attorno”.

“La storia di Cervia è impregnata del sudore dei suoi salinari, dei pescatori, dei braccianti e da ultimo di chi ha costruito il nuovo modello turistico. Dobbiamo fare in modo che questa storia continui e abbia un futuro per le nuove generazioni. Noi tutti, come sempre, ci rimboccheremo le maniche per continuare a coltivare il sale, andare a pescare, lavorare la terra, gestire alberghi, bagni, bar, ristoranti, negozi, piadinerie, gelaterie, negozi da barbiere e parrucchiere, campeggi ecc. Ci auguriamo di farlo superando il momento di estrema difficoltà che stiamo attraversando” conclude il Sindaco.