Bagnacavallo. Servizi al cittadino: le modalità con cui continuare a usufruirne nel periodo dell’emergenza

Semplificazione e digitalizzazione: i servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo restano a disposizione della comunità ma, come accade dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono garantiti con modalità che limitino il più possibile gli accessi diretti agli sportelli di Palazzo Vecchio.

Occorre, infatti, utilizzare i canali digitali e presentarsi soltanto su appuntamento, come sottolinea il sindaco Eleonora Proni: «Gli uffici dell’Area servizi del cittadino sono sempre a disposizione, ma le modalità di accesso devono tenere conto della necessità di limitare i contatti tra le persone. Per questo chiediamo a tutti la massima collaborazione nell’utilizzare i canali di comunicazione dedicati, dai telefoni alle mail fino ai servizi online che stiamo completando come Unione dei Comuni della Bassa Romagna. È fondamentale seguire poche semplici regole: i servizi sono garantiti ma con modalità telematiche o su appuntamento, nel rispetto delle misure di distanziamento necessarie per la salute di tutti noi».

In attesa di completare ulteriori servizi online che permetteranno di presentare istanze direttamente dal sito del Comune, vengono indicate di seguito, dal Comune, le modalità con cui i principali servizi continueranno a essere a disposizione anche nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza Covid-19.

Carte d’identità

Tutte le carte scadute sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. Non c’è quindi motivo di richiederne il rinnovo a meno che il documento non sia stato smarrito e non si abbiano altri documenti di riconoscimento, come la patente. L’ufficio inviterà nelle prossime settimane i cittadini a presentarsi, nei mesi estivi, per rinnovare le carte in modo scaglionato, così da evitare code o assembramenti.

Dal 4 maggio 2020 la carta d’identità si potrà richiedere esclusivamente previo appuntamento, tramite il sito AgendaCie oppure via mail o telefono.

Cambi di residenza

Le dichiarazioni possono essere presentate esclusivamente via mail/Pec/fax. Informazioni e modulistica sulla pagina dedicata nella guida ai servizi sul sito del Comune.

Certificati

Tutte le richieste possono essere fatte via mail/Pec. Sono stati aboliti i diritti di segreteria su certificati e autentiche, quindi in caso di esenzione dall’imposta di bollo il certificato potrà essere inviato via mail/Pec al richiedente.

Dichiarazioni di nascita

L’ufficio di stato civile è sempre a disposizione; si ricorda che in caso di impedimenti legati all’emergenza o alla necessità di rispettare periodi di quarantena disposti dall’autorità sanitaria, le dichiarazioni di nascita possono senza alcun problema essere presentate anche oltre il termine di 10 giorni dal parto.

Matrimoni e unioni civili

Possono essere celebrati ma esclusivamente con sposi e testimoni e nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento.

Segnalazioni

Soltanto attraverso app o sito Rilfedeur, o attraverso l’Urp (0545 280888 – urp@comune.bagnacavallo.ra.it)

Altre dichiarazioni/istanze

IL Comune ricorda, inoltre, che qualsiasi domanda o dichiarazione può essere sempre compilata autonomamente, scaricando la modulistica dal sito del Comune o dell’Unione, e inviata ai recapiti mail/Pec o fax indicati allegando copia di un documento di identità.

Proroga autorizzazioni, certificati, permessi

Qualsiasi certificato, autorizzazione, permesso o nulla-osta, se scaduto dopo il 31 gennaio resta automaticamente valido fino a 90 giorni successivi alla fine del periodo di emergenza. Non è quindi possibile rinnovarlo prima di tale data, non sussistendo motivi di necessità o urgenza. La norma si applica a tutte le autorizzazioni (occupazioni suolo, tesserini parcheggio invalidi, ecc.).

Il Comune, infine, che gli uffici dell’Area servizi al cittadino di Bagnacavallo sono aperti tutte le mattine, mentre la delegazione di Villanova resterà chiusa fino al termine del periodo di emergenza.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: Comune di Bagnacavallo

Ufficio Relazioni con il Pubblico

0545 280888 – urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Servizi demografici

0545 280884-85-86 per anagrafe, certificati, autentiche

0545 280882 per stato civile

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it