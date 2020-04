Come gestire questo tempo? Se ne parla l’1 maggio sulla pagina Facebook “Davide Ranalli Sindaco”

Venerdì 1 maggio doppio appuntamento con l’iniziativa “Come gestire il tempo che avremo di fronte – Coronavirus e non solo”, serie di eventi che il sindaco di Lugo Davide Ranalli propone sulla sua pagina Facebook con diverse personalità del mondo culturale, politico, economico, sanitario e sociale.

Per il primo maggio sono due gli eventi in programma. Il primo, alle 11, è con il presidente della Fondazione Dem Gianni Cuperlo, con cui il sindaco di Lugo parlerà di Coronavirus e dei cambiamenti sociali che si porterà dietro questa emergenza. Alle 18.30 sarà presente Alberto Forchielli, imprenditore e Managing Partner di Mandarin Capital Partners. Con quest’ultimo ospite Davide Ranalli converserà di economia e di come il Coronavirus ha inciso, e inciderà, sul tessuto imprenditoriale.

“L’emergenza sanitaria ci ha costretto a restare per molto tempo in casa e ci ha messi di fronte a enormi cambiamenti per la nostra vita – spiega Davide Ranalli -. Sappiamo che questa emergenza finirà ma nei prossimi mesi dovremo fare i conti con una società cambiata. Serve allora cominciare a costruire le basi per il futuro che ci aspetta e per farlo dobbiamo prendere in considerazione diversi aspetti della nostra vita quotidiana, dall’economia alla cultura, dalla politica alla sanità. Gli esperti che mi affiancano nel corso di questi appuntamenti ci aiutano in questo compito”.

Gli appuntamenti andranno in onda in diretta sulla pagina Facebook “Davide Ranalli Sindaco”.