Ravenna. Contributi per mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità: prorogata la chiusura del bando al 22 maggio

È stata prorogata al 22 maggio la scadenza del bando del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per il riconoscimento di contributi finalizzati ad agevolare la mobilità casa-lavoro per le persone con disabilità che si trovano nell’impossibilità di conciliare l’orario di lavoro e i percorsi dei mezzi pubblici e che sono quindi nella necessità di usufruire di un trasporto personalizzato.

La scadenza, prevista il 30 aprile, è stata posticipata in considerazione di questa emergenza legata al Covid-19. Potranno farne richiesta le persone con disabilità, ma anche gli accompagnatori e le associazioni di volontariato che ne effettuano il trasporto.

Il finanziamento regionale, trasferito al Comune di Ravenna, capofila il Servizio sociale associato, è stato incrementato rispetto all’ anno precedente e per il 2019 ammonta a 50.053,94 euro.

Per tutte le tipologie di beneficiari è previsto un tetto massimo di spesa pro-capite di 3 mila euro annui, che saranno erogati quale rimborso diretto per le spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate. Le spese ammesse al contributo, a titolo di esempio, sono quelle sostenute per il carburante del proprio veicolo o di un familiare; per il servizio taxi o privato personalizzato con conducente regolarmente retribuito ai sensi di legge; per l’acquisto o la modifica di ausili trasportatori adattati (ad esempio quadricicli, carrozzine elettriche, ecc.); per il carburante utilizzato per veicoli di proprietà di associazioni di volontariato a sostegno di persone con disabilità assunte con regolare contratto di lavoro. In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate, il contributo potrà essere rideterminato in modo proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, in possesso dei requisiti previsti e documentate.

Le spese rimborsabili dovranno essere riferite solo all’ anno 2019, con il riconoscimento anche dei costi già sostenuti in data antecedente al bando, purché riferiti all’anno 2019 e adeguatamente documentati. I contributi di questo bando non potranno essere cumulabili con altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici o privati per il servizio di trasporto casa-lavoro.

Il nuovo bando sarà pubblicato da domani, 1 maggio, su http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari dove vi si troverà il modulo di domanda che potrà essere inviato all’indirizzo di porta certificata serviziosociale.ravennacerviarussi@legalmail.it

Il termine per la presentazione è fissato entro le 12 di venerdì 22 maggio. Per Ravenna ci si può rivolgere allo sportello unico polifunzionale di viale Berlinguer 68 o alle sedi degli uffici territoriali decentrati (ex circoscrizioni) tel. 0544 482654-482550; per Cervia a Cervia informa, viale Roma 33, tel. 0544 979378 e per Russi allo sportello sociale in via Trieste 1, tel. 0544 580376.