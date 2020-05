Niballo Live ai tempi del #Lockdown: il Palio di Faenza si racconta su Facebook, la terza puntata

Continuano gli appuntamenti per rivivere la storia del Palio del Niballo, domenica 3 maggio pomeriggio alle ore 18.00 in diretta streaming dalla pagina Facebook del Rione Rosso verranno ripercorsi gli anni ’90 della manifestazione con ospiti di eccellenza, pluri-vincitori del Niballo, moderati da Damiano Ventura e con il contributo di Aldo Ghetti e Gabriele Garavini (questa la pagina: https://www.facebook.com/rionerosso)

Durante la puntata verranno raccontati anche alcuni aneddoti sulle Dame di quegli anni, durante i quali furono anche donne dello spettacolo a ricoprire questo ruolo. Inoltre sarà presentato un documento ovvero un reperto eccezionale riguardante il Palio del Niballo 1959.

Siccome siamo tutti a casa impegnati in cucina oppure a sistemare cose, tra cantina e armadi, è venuto fuori da alcuni cassetti una lettera dattiloscritta in due pagine datata 9 maggio 1959 su carta intestata dell’Ente Settimana Faentina con un elenco nominativo della prima sfilata del Palio disputato il 28 giugno – suddiviso nei 5 Rioni Faentini, il reperto ritrovato in Borgo Durbecco è avvenuto qualche giorno fa in soffitta a casa di Pietro Gorini (dirigente rionale anni 1960/1961).

Tra i nomi dei vari rionali vengono citate le dame, oltre ai 5 comitati rionali i vari personaggi che hanno fatto le prove alla sfilata del 1959 tra i quali “anticipiamo” per il Bianco Ferro Giovanni ora Ingegnere, per il Verde Calubani Tommaso del famoso ristorante di Errano per il Nero Bugli Luciano (poi Capo Rione del Nero), a chiudere il nome del regista prof. Vincenzo Cattani e del Segretario dei comitati rionali il Cav. Giuseppe Ghetti.

Un’idea nata in questi settimane da “rinchiusi in casa” da alcuni sostenitori del Palio del Niballo di Faenza del Rione Rosso come Edoardo Caselli, Francesco Gorini e Gianfranco Mainetti che, quarantena permettendo, proseguirà anche nelle prossime settimane interessando altri temi collegati alla storia della Festa.

Nelle foto: in apertura la disputa del 1992 / i Rioni di Faenza / Mario Giacomoni in azione / Adriano Capiani, Pier Paolo Placci, Vittorio Zama / Igino Piazza, Adriano Capiani, Angelo Gorini, Luigi Poggiali / Dame e figuranti nel 1968