Cervia per l’infanzia presenta nuovi video creati da Immaginante

Il canale youtube “Cervia per l’infanzia”, dedicato a letture e racconti per i bambini da 0 a 6 anni ha il piacere di pubblicare i nuovi video “Pineta in concerto” e “Busta del mare” creati dalle artiste Arianna Sedioli e Giulia Guerra di Immaginante.

Aumenta quindi il materiale a disposizione su questo canale youtube attivato dal Servizio Politiche Educative poco più di un mese fa, con l’intento di mantenere una relazione fra i giovanissimi della scuola d’infanzia, il mondo della scuola e le insegnanti in un periodo di stanzialità ma soprattutto di interruzione forzata delle attività scolastiche.

Il canale, che sta riscuotendo un notevole successo , propone attività già note ai bambini ma anche nuove proposte attraverso semplici tutorial, filastrocche, canzoni, letture e storie. Il materiale viene realizzato dalle insegnanti della scuola per l’infanzia con il supporto del gruppo Immaginante, ma anche da esperti, consulenti, specialisti del mondo scolastico dell’infanzia che mettono le loro esperienze e competenze al servizio di questa nuova formula di contatto costante con i bambini e le famiglie.

“ Credo profondamente in questa iniziativa e sono felice che sia così partecipata e che continui a crescere.- dichiara l’assessore alla Scuola del Comune di Cervia Michela Brunelli- Penso sia vitale per la scuola mantenere vivo e continuativo il rapporto con i bambini, con le famiglie ai fini di una crescita continua e di un insegnamento reciproco. L’iniziativa rappresenta un mezzo creativo e costruttivo per lavorare insieme, in famiglia, ed elemento di supporto e crescita, non solo scolastica, per i bambini e per le famiglie che interagiscono in maniera profonda con il mondo scolastico.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che collaborano e continueranno a collaborare con noi per mantenere vive le relazioni tra famiglie, bambini ed insegnanti”.