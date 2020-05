Lions Club Dante Alighieri dona pacchi spesa al Re di Girgenti per 120 famiglie in difficoltà

Sono stati consegnati al Dormitorio Re di Girgenti di Ravenna, gestito da Carla Soprani, pacchi spesa a favore di 120 famiglie in difficoltà. L’iniziativa è nata dalla presidente del Lions Club Dante Alighieri Mariella Focaccia.

”In questo momento di grande difficoltà sociale – spiega Focaccia – ho proposto un Service a favore del Dormitorio Re di Girgenti dopo aver appreso da Carla Soprani,con la quale collaboriamo da anni, dell’aumento di famiglie che si rivolgono alla struttura e si trovano in grande difficoltà a causa dell’epidemia COVID. Un gesto di vicinanza e solidarietà per rispondere alla crescente crisi economica e sociale nella quale ci troviamo, che è stato molto apprezzato e che segue alle donazioni effettuate dal Club per attrezzature e materiali sanitari avvenute nei giorni scorsi realizzate a livello Distrettuale a favore degli Ospedali di Ravenna- Faenza e Lugo”.