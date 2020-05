Successo della Cena Condivisa proposta da Slow Food in collaborazione con lo chef Matteo Salbaroli

La cena condivisa organizzata da Slow Food il 6 maggio ha avuto un grande successo sia di partecipanti che di collegamenti alla diretta streaming. Lo dichiara Mauro Zanarini responsabile eventi Slow Food Ravenna, organizzatore della serata con le condotte Slow Food di Ravenna e Godo Bassa Romagna assieme a Ravenna Food. “Hanno partecipato e si sono complimentate tantissime condotte italiane di Slow Food che hanno chiesto spiegazioni per ripetere la stessa cosa. – dice Zanarini – Tante persone a tavola, nelle proprie case, hanno completato la preparazione e, oltre a mangiar bene grazie a Matteo Salbaroli, hanno contribuito a donare “pasti sospesi” distribuiti da Ravenna Food, parte del progetto Ecologia di Comunità di cui fa parte la Condotta Slow Food di Ravenna.”

Durante la serata sono stati raccolti 800 euro che saranno devoluti alle persone indigenti tramite Caritas Ravenna, Ora e sempre Resistenza, Re dei Girgenti anche loro, assieme ad altre realtà, soggetti attivi di questo progetto.

“Ancora una volta – continua Zanarini – il cibo buono pulito e giusto di Slow Food fa bene e soprattutto fa del bene. Un enorme grazie ai commensali e bravi tutti quelli che hanno ideato e collaborato alla “Cena condivisa” che speriamo si diffonda tra tutte le Comunità e Condotte Slow Food!”

“La Cena condivisa a tante mani è stata una bellissima opportunità professionale e una bella sfida – dice Matteo Salbaroli responsabile di Ravenna Food -; abbiamo consegnato 150 menù percorrendo in una giornata 250 km tra Argenta e Ravenna, passando per la Bassa Romagna. La serata si è conclusa con tantissimi feedback positivi e un bel momento di condivisione informale che ci ha fatto sentire tutti vicini anche se lontani, grazie alla diretta streaming organizzata da SlowFood. Ringrazio le Condotte Slow Food di Ravenna e Godo Bassa Romagna non solo a nome mio ma a nome di Ravenna Food, estensione ravennate di CheftoChef emiliaromagnacuochi che coinvolge i ‘professionisti del gusto’ del nostro territorio (cuochi, produttori “virtuosi”e gastronomi) di cui sono capofila insieme a Stefano Silvi di NeroFermento. Le Condotte hanno infatti deciso di destinare una parte del ricavato all’operazione “Piatto Sospeso” dandoci l’opportunità di rafforzare concretamente il nostro progetto appena partito con ottimi risultati.”

“Parlo a nome di tutti i miei colleghi e soci – continua Salbaroli -; quando affermo e spero che questo sia stato solo il primo di una serie di eventi che potremo organizzare insieme per promuovere la gastronomia del nostro territorio senza mai dimenticare l’importante aspetto solidale di queste iniziative.”

“Dovendo adattarci al domani che verrà – afferma Angela Ceccarelli Fiduciaria Slow Food Ravenna – bisogna interrogarsi su come ricercare nuovi strumenti e nuovi contenuti per continuare a diffondere la filosofia di Slow Food. Ben vengano quindi idee nuove per sensibilizzare tutti sulla salvaguardia della biodiversità, sul cambiamento climatico e su una scelta alimentare consapevole portando attenzione alla solidarietà e al settore della ristorazione senza tralasciare la convivialità. È nata così l’ idea di una cena condivisa dove tutti sono stati cuochi per una sera nelle proprie cucine di casa. Tante mani hanno contribuito alla cottura delle preparazioni che il nostro amico cuoco Matteo Salbaroli ha consegnato a domicilio. La partecipazione molto numerosa, i commenti positivi e i ringraziamenti ci hanno confermato che bisogna cercare sfide nuove. Siccome è la passione che fa la differenza in tutte le cose insieme ce la faremo… e andrà tutto bene.”

Infine Claudia Zama fiduciaria Slow Food Godo e Nicola Mandich responsabile comunicazione Slow Food Godo: “L’evento, che è stato realizzato con la collaborazione fattiva di entrambe le Condotte, ci ha consentito di raccogliere una cifra significativa per la realizzazione del progetto solidale “Piatto sospeso”. Prima della pandemia Covid-19, negli eventi Slowfood c’erano sempre dei momenti di condivisione, di conoscenza comune e piacere di stare insieme; con la “Cena condivisa” siamo riusciti ad avere una condivisione della cena, perchè ciascun partecipante, anche se a distanza, a casa propria, ha gustato lo stesso pasto di tutti gli altri. Inoltre, il collegamento successivo in diretta su Facebook ci ha permesso di avere un po’ di convivialità e di vicinanza con i nostri associati ed amici. Questo evento è stato anche un sostegno a cuochi e produttori del nostro territorio. In questo periodo così difficile e particolare, è importante aiutare la ristorazione di qualità e dei produttori “buoni, puliti e giusti”, di tutti coloro cioè che operano nel rispetto dell’ambiente, della biodiversità, nella tutela dei territori e contro lo sfruttamento del lavoro.”