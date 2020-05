Una Poesia al giorno raddoppia con i versi di Eva Lopez Martinez e Livia Santini dedicati alle mamme

Per la Festa della Mamma, gli amici di Rianimazione letteraria hanno scelto una poesia scritta da Livia Santini, fondatrice dell’associazione, che fa parte del libro Bambinitudine e un’altra di Eva Martinez Lopez, entrambe dedicate al tema dell’essere madre:

Non mi dire mai

non posso farlo.

A me, che ho ballato

con due cuori.

E ho respirato

con quattro polmoni.

A me, che sono stata ghiaccio

fuoco e vento.

Che ho portato

nella mia pancia

il peso di due mondi,

e ho partorito

la vita.

Che ho abbracciato

la tristezza senza paura.

E ho pianto sorrisi.

A me non dirlo

che non sono capace

di qualcosa.

O di tutto.

Eva Lopez Martínez

Del come si aspettano le mamme

Non è vero che le mamme aspettano i bambini.

Sono i bambini che aspettano le mamme.

Io ho aspettato che la mia fosse così incauta

da incontrare mio padre,

da capire che lo amava,

da sfidare suo fratello che diceva “no, non è l’uomo per te”.

Ho aspettato che mi immaginasse

che facesse un disegno di me su un tovagliolino di carta

in un anonimo bar

mentre aspettava il treno per andare all’università.

Poi ho aspettato che capisse che la volevo tanto come mamma.

Non è che ha capito subito, sai.

C’è voluto un po’…

Ci volle un po’perché pensasse ai miei occhi birichini,

alle boccacce che faccio ancora

adesso quando qualcosa non mi va

e a come sarei stata da grande.

L’ho aspettata mentre si domandava

se fossi stata intelligente, bella, assennata o acuta magari

o con le fossette come suo padre, o caparbia come il mio.

Mi hai pensato mentre uscivi con lui la prima sera?

Io credo di sì.

Il pensare i bambini prima ancora di desiderarli

è una prerogativa solo delle mamme.

Ma ti ho immaginata anche io

e dopo che ti ho scrutata un po’ ho scelto te.

E sai perchè?

Perché anche adesso che ho 50 anni

quando il mal di vivere mi prende,

mi prepari una carezza e un purè.

Livia Santini

L’ultimo ricordo dedicato alle madri è poi il proverbio ebraico che dice che “Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”.