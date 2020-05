Emergenza Coronavirus. Fase 2, calo tariffa media rinnovo RC Auto nella provincia di Ravenna

Con l’avvio della Fase 2 e il graduale ritorno alla normalità molti automobilisti ravennati dovranno rinnovare l’RC auto. La buona notizia, come emerge dall’osservatorio di Facile.it, è che la tariffa media rilevata nella provincia di Ravenna sta continuando a calare e dopo il -19,12% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un record, con un eloquente -22,88%. A livello regionale la riduzione è stata pari al -14,10%.

Grazie al calo, per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Ravenna ad aprile 2020 occorrevano, in media, 407,14 euro (il 7% in meno rispetto alla media regionale). Le tariffe potrebbero però presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà a crescere.

A livello territoriale sono state rilevate riduzioni importanti in tutte le aree della regione: calo record per le province di Ravenna e Rimini (entrambe -22,88%), seguite da quelle di Forlì-Cesena (-22,27%), Ferrara (-20,74%) e Reggio Emilia (-20,10%). Continuando ad analizzare la classifica, si trovano le province di Modena (-18,95%), Parma (-16,53% ) e Piacenza (-15,97%); ultima posizione per la provincia di Bologna (-9,66%).

In valori assoluti, ad aprile 2020 Bologna è risultata essere la provincia dell’Emilia-Romagna dove assicurare un’automobile costava di più (premio medio 464,33 euro), Ferrara la più economica (360,14 euro).