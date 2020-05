Unione, nuovi incontri per genitori con educatori e pedagogisti del Centro per le famiglie

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza “Infanzia 2.0”, un nuovo calendario di quattro incontri virtuali rivolti a tutti i genitori e dedicati alle problematiche domestiche ai tempi dell’emergenza. “In queste difficili settimane abbiamo mantenuto il contatto con tantissime famiglie, ascoltando i loro problemi e le loro domande – raccontano gli educatori e i pedagogisti del Centro -: è grazie a questi confronti che abbiamo scelto su cosa focalizzare gli incontri di Infanzia 2.0”. Il primo appuntamento sarà giovedì 14 maggio e sarà dedicato a relazioni, strategie di convivenza e programmi domestici per la mediazione di dinamiche famigliari. Si continua venerdì 29 maggio con l’intreccio tra gioco ed emozioni durante la quarantena.

Venerdì 5 giugno si parla di regole e limiti: nutrimento per crescere autonomi e suggerimenti per accogliere rabbia e capricci. Ultimo appuntamento venerdì 12 giugno per un approfondimento sulle differenze tra reazioni e relazioni virtuali: bambini e dispositivi digitali. Tutti gli incontri si terranno alle 10 e saranno condotti da operatori e coordinatori pedagogici del Centro per le famiglie e si svolgono in videoconferenza, con accesso gratuito e limitato.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Centro per le famiglie al numero 366 6156306, oppure scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.