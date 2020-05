Rinnovo delle cariche per Round Table 11 Ravenna: Luca Pezzi eletto neo presidente

Venerdì 15 maggio alle 21, si è svolta sulla piattaforma Zoom, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e Consiglio per l’A.S. 2020/2021 di Round Table Ravenna. Oltre ai soci attivi della Tavola n.11, erano presenti in qualità di uditori gli ex soci frequentatori Stefano Gismondi, Stefano Vallerini Galan, Federico Vivarelli, Emanuele Lupetti, Ettore Zerbi ed Andrea Zaccaria, i membri d’onore per l’anno Davide Basile e Lorenzo Zangheri e i membri d’onore a vita Matteo Santini e Gianandrea Facchini. L’Assemblea Ordinaria ha eletto quali componenti del Consiglio Direttivo per l’a.s. 2020/21 i seguenti membri: presidente Luca Pezzi, vicepresidente Andrea Sangiorgi, past president Samir Bassoni, consiglieri Francesco Bragagni, Walter D’Addante, Carlo Garroni, Marco Merli, Umberto Turicchia, corrispondente Filippo Bongiovanni e tesoriere Fabio Amadei.

Il neo eletto presidente Luca Pezzi ha nominato le seguenti cariche sociali: segretario, Francesco Tirapani, gestore materiali, Simone Rubboli, webmaster, Andrea Morelli. In quest’anno sociale, l’RT11 è riuscita a partecipare attivamente ai Services dell’AVIS, del banco farmaceutico, della colletta alimentare ed a sostegno della ricerca a favore della fibrosi cistica. Il Club è riuscito inoltre a donare all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, misuratori ed apparecchiature per il monitoraggio di pazienti della terapia intensiva durante l’emergenza Covid-19. Round Table è un club di amici presente a livello internazionale, dedicato a giovani professionisti.