Lugo: dal 20 maggio riprende il mercato del mercoledì in centro. Le modifiche alla viabilità

Mercoledì 20 maggio riprende il mercato settimanale di Lugo, aperto a tutti gli operatori, alimentari ed extra-alimentari. Il mercato si svolgerà con modalità ordinaria nel centro storico di Lugo. Saranno quindi nuovamente in vigore le modifiche alla viabilità previste prima dell’emergenza in occasione del mercato del mercoledì.

Saranno quindi chiusi al traffico piazza Garibaldi, largo del Tricolore, largo Relencini, piazza Baracca, largo della Repubblica, largo Calderoni, largo Baruzzi, piazza Trisi, piazza Cavour, piazza dei Martiri, piazza Primo Maggio e vicolo Foro Boario.

Per contrastare la diffusione del Covid-19 viene ricordato di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina per gli operatori e almeno la mascherina per i clienti). Viene inoltre chiesto ai cittadini di restare all’interno dell’area del mercato solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti.