La biblioteca di Cervia riapre le porte: ecco le nuove modalità di fruizione del servizio

Da lunedì 4 maggio la biblioteca di Cervia ha finalmente riaperto al pubblico. Il servizio di prestito e restituzione dei libri è garantito con orario estivo. I testi disponibili sono online sul catalogo Scoprirete, ed è possibile prenotarli in anticipo per evitare attese.

I libri della biblioteca vengono periodicamente sottoposti a sanificazione, nel rispetto dei protocolli stabiliti, e l’accesso alla struttura è stato modificato, per consentire un afflusso contingentato del pubblico, che può entrare con guanti e mascherina. Un parziale ritorno alla normalità, molto apprezzato dai lettori.

Se durante la chiusura sono aumentate in maniera esponenziale le consultazioni e i prestiti del servizio digitale MLOL (+ 246% per Biblioteche Romagna), i cervesi hanno dimostrato entusiasmo per la riapertura del servizio, che in due settimane ha registrato circa mille prestiti.

L’attività della biblioteca è proseguita anche durante il lockdown, promuovendo ebook e servizi digitali. In questi due mesi di chiusura la pagina Facebook della biblioteca ha pubblicato più di 300 post e nelle ultime quattro settimane è stata visitata da quasi 500 persone, con oltre 3.200 persone raggiunte nella copertura dei post. Per mantenere vivo il contatto con i più piccoli sono stati pubblicati sulla pagina Instagram 52 videoletture, che sono state viste oltre 2.600 volte.

Per informazioni sull’orario e sui servizi:

www.biblioteca.comunecervia.it

telefono: 0544-979384

Whatsapp: 3281505916