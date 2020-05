Gatti randagi senza cibo per la pandemia. L’Enpa chiede aiuto ai ravennati

A causa della situazione derivante dalla pandemia, l’Enpa di Ravenna informa di trovarsi in difficoltà nel reperimento del cibo da destinare ai gatti randagi.

“La serrata di questi mesi, tra l’altro – spiegano dall’associazione animalista -, ci ha reso impossibile organizzare dei tavoli di raccolta cibo presso i supermercati e i negozi per animali. Rivolgiamo pertanto un appello alla sensibilità dei cittadini per chiedere anche una modesta donazione di cibo. In particolare necessitiamo di cibo secco e umido gatti adulti e cibo secco e umido gattini, oltra a lettiera per gatti. Ringraziamo quanti potranno e vorranno contribuire”.

Il punto di raccolta è presso la sede dell’Enpa ravennate in Via Corti alle Mura n. 68 a Ravenna, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per informazioni telefonare al numero 0544 36944.