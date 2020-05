Ravenna: il mercato contadino torna in piazza Della Resistenza e ospita anche quello di viale Farini  

Da lunedì 25 il mercato contadino torna in piazza Della Resistenza e si amplia ospitando gli operatori di quello di viale Farini, a Ravenna.

Il mercato così unificato sarà attivo il lunedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 19.30.

E’ stato deciso di concentrare i due mercati, spiegano dal Comune, nella stessa sede perché le caratteristiche del luogo in cui opera quello contadino di viale Farini non consentono la necessaria messa in sicurezza richiesta dalle misure previste per il contrasto del Covid-19.

Da lunedì anche il mercato contadino di Marina di Ravenna riapre in piazzale Marinai d’Italia.

Sono previsti gli accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, i percorsi di entrata e di uscita; il distanziamento interpersonale di un metro tra i clienti; la disponibilità e l’accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani da posizionare accanto a tastiere e schermi touch e l’uso sistematico di mascherine e guanti usa e getta.