Lotta alle mafie. Contributo video dalla scuola media “Mario Montanari”di Ravenna

La scuola smedia”Montanari” dell’ I.C. Darsena di Ravenna, da diversi anni aderisce ai concorsi promossi dalla Fondazione Falcone e dal ministero della pubblica istruzione, relativi alla lotta alle mafie. Quest’anno il concorso non ha potuto avere seguito a causa delle problematiche relative al covid 19, la nostra scuola ha voluto però rendere omaggio alle vittime degli attentati contro i giudici Falcone e Borsellino, realizzando un video. Il video è realizzato dalla classe 3D.

Tutto è partito da una domanda: quali sono gli spazi comuni quando il contatto dei corpi non è possibile? La risposta è arrivata dalla D. a D., unico mezzo, in questo difficile periodo, per raggiungere ragazzi, colleghi, famiglie e che ci ha permesso di condividere idee, progetti e percorsi.

La forte voglia di stare insieme, di esserci ha consentito di portare avanti il concorso, ormai sospeso, promosso dalla Fondazione Falcone dal titolo: “Li avete uccisi, ma non vi siete accorti che erano semi”.

Abbiamo chiesto agli studenti immagini e parole che definissero i metri che ci dividono, che ci raccontassero della distanza, delle nuove tecnologie, ma che sapessero anche guardare oltre e indietro, in altre parole ricordare. Il risultato è questo video che sa coniugare passato e presente in modo delicato, ma profondo.

L’apprendimento è un tesoro che seguirà gli alunni ovunque. Lo studio, la conoscenza e la comprensione delle cose sono la porta d’accesso alla nostra libertà. Un’Italia libera dalle mafie è possibile se tutti noi diamo il nostro contributo.