Cervia-Milano Marittima. Partita campagna istituzionale social post emergenza Coronavirus

E’ partita la Campagna di Comunicazione istituzionale social post emergenza Covid-19 sulle principali piattaforme social. Il comune di Cervia-Milano Marittima invita a mettere like alla pagina @VisitCervia e @VisitMilanoMarittima condividendo i videoclip sulle pagine personali e aziendali inserendo l’hastagh #lestatechetiaspetta.

“Ciò darà più forza al messaggio, massimizzando i risultati” dicono dal comune, ricordando le date:

Da sabato 23 maggio 2020 è stato trasmesso un video emozionale del nostro territorio libero da persone e mezzi, in cui ammirare gli ampi spazi che caratterizzano il nostro territorio: mare, spiaggia, pineta e salina.

Da domenica 27 maggio 2020 alle 9.40 ci sarà la pubblicazione di un nuovo video. Per vederlo e condividerlo collegarsi alla pagina Facebook VisitCervia – seguiranno altri video e post nei prossimi giorni. Utilizzare l’immagine in allegato per condividerla a tutti gli amici e domani all’ora prestabilita sarà possibile condividere il video su facebook.

I messaggi che accompagneranno le immagini racconteranno un territorio affidabile nell’accoglienza, con ampi spazi aperti, con divertimento, tradizione, ma messo in sicurezza al fine di aspettare tutisti e amici in completa sicurezza. Ricordiamo che l’hastag scelto è #lestatechetiaspetta