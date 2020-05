Una call a supporto delle famiglie di Bologna e Ravenna per proposte su attività estive rivolte ai bambini

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che da sempre sostiene le attività dei centri estivi del territorio, quest’anno ha deciso di incrementare il suo impegno al fianco delle famiglie lanciando una call per finanziare le attività di sostegno alle famiglie lavoratrici, rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 17 anni nel periodo fra metà giugno e settembre 2020, fino alla riapertura delle scuole. Lo stanziamento deliberato è di 150.000 euro e si immaginano diverse fasi di apertura e adattamento delle attività estive. Il Governo ha stanziato 150 milioni di euro per finanziare iniziative rivolte a minori fra i 3 e i 14 anni. Purtroppo questo contributo non sarà in grado di rispondere a tutte le necessità del territorio e i tempi burocratici sono spesso troppo lunghi rispetto all’urgenza del momento.

I centri estivi, che potranno aprire a partire dal 15 giugno, devono invece attrezzarsi immediatamente con dispositivi di sicurezza, sanificare e riadattare i propri ambienti alle norme per il contenimento del contagio del Covid-19, reclutare un maggior numero di operatori socioeducativi per organizzare al meglio la suddivisione dei bambini in piccoli gruppi.

«Molti bambini e ragazzi, privati della scuola dall’inizio di marzo, si trovano a vivere in situazioni di isolamento e disagio crescente – afferma Giusella Finocchiaro, Presidente di Fondazione del Monte – .È necessario intervenire con rapidità per contrastare le difficoltà cui vanno incontro le famiglie lavoratrici. Crediamo che le attività ludico-ricreative siano, oggi più che mai, un’opportunità fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini e dei ragazzi. In questo momento non potevamo tirarci indietro davanti a una sfida educativa così importante per il futuro delle nuove generazioni. Più in generale, la lotta alla povertà educativa minorile è al cuore delle azioni delle Fondazioni».

La Fondazione ha aperto una call per l’invio di proposte rivolte a bambini e ragazzi. I progetti dovranno rispondere a queste esigenze: miglioramento dell’equilibrio tra impegni lavorativi e vita privata dei genitori, con particolare attenzione alle madri lavoratrici; recupero di occasioni di crescita formativa e di socializzazione per i partecipanti; riattivazione dei servizi educativi estivi e riuso degli spazi di scuole, asili, ludoteche e oratori, soprattutto con aree verdi; supporto alle famiglie con figli in condizione di vulnerabilità psichica o fisica. La call ha due scadenze: le proposte dovranno pervenire entro il 10 giugno ed entro il 10 luglio 2020 esclusivamente con procedura online secondo le modalità definite alla pagina Chiedi un contributo del sito della Fondazione del Monte (www.fondazionedelmonte.it).

