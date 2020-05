Il lughese Bruno Frignani è Cavaliere della Repubblica Italiana

Dal 2 giugno 2020 il lughese Bruno Frignani sara’ insignito ufficialmente dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Frignani risiede a Lugo, ancora al lavoro pur essendo già in pensione, ma sempre impegnato in progetti sulla legalità, solidarietà, educazione stradale, la lotta alla droga e alla mafia e altre tematiche per i giovani e la collettività.

Per Frignani si tratta della seconda onorificenza riconosciutagli negli ultimi due anni, in questa occasione si aggiunge a quanto riportato sopra, il fatto di aver salvato la vita, assieme ad un vigile del fuoco fuori servizio, ad un cittadino di origini cinese che volendosi suicidare si cosparse di benzina dandosi poi fuoco.