Lugo, annullata “Largo Corelli in Festa” 2020: la dichiarazione del comitato organizzatore

Venerdì 29 maggio, in condizioni normali sarebbe stato il giorno di apertura di “Largo Corelli in Festa”, storica manifestazione promossa dal Partito Democratico di Lugo. La necessità di rispettare le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus ha indotto gli organizzatori ad annullare l’edizione 2020 della festa, in linea peraltro con quanto deciso dal PD per altre iniziative analoghe in programma in questo periodo.

“Le disposizioni dettate dalle autorità per prevenire la diffusione dell’epidemia sono condivisibili e opportune – spiega il comitato organizzatore – La prioritaria attenzione per la salute di tutti ci ha portato alla decisione di sospendere per quest’anno la manifestazione, non essendo possibile realizzarla in condizioni di sicurezza alla luce delle attuali normative”.

Le origini di “Largo Corelli in Festa” risalgono ai primi anni ’80, ovviamente nell’ambito di quella grande esperienza collettiva che sono state le feste de l’Unità e che prosegue tuttora nelle feste del Partito Democratico. Negli anni è diventata un appuntamento di grande richiamo per tutta la cittadinanza lughese e non solo. Ogni anno sono circa duecento i volontari che lavorano per organizzare, allestire e gestire l’evento. Una comunità, quella dei volontari, certamente rattristata dalla forzata sospensione ma non certo demoralizzata. “La priorità per tutti noi deve essere ora quella di superare l’epidemia – ribadisce il comitato – quando sarà possibile riprendere a organizzare eventi in sicurezza ci faremo trovare pronti: nel 2021 la festa si terrà, proseguendo così una tradizione di amicizia, divertimento, impegno politico, passione collettiva”.