Bassi, Mercato Coperto Ravenna: puntiamo a espanderci in Piazza Costa e soprattutto sulla buona tavola

Il Mercato Coperto sfrutterà le possibilità data dall’amministrazione comunale di poter sistemare sul suolo pubblico, all’esterno del locale, i tavoli dei ristoranti? “La volontà è quella di espanderci in piazza Andrea Costa – dice Beatrice Bassi, amministratore unico della società di gestione della struttura, MC – ma non escludiamo altre opportunità. La riapertura dei ristoranti prevista dalla Fase 2 non è solo una questione di distanze e di dispositivi protettivi. Nel senso che la loro applicazione deve essere data per scontata. Ciò che può contribuire a far ritornare la passione per lo stare insieme è la tavola, la buona tavola. La nuova fase della buona tavola del Mercato Coperto comincia venerdì 29 maggio alle 21, con la cena degustazione con abbinamento di crudité di pesce e formaggi a cura dello chef Alessandro Dembech. Un appuntamento che si ripeterà con piatti diversi nelle prossime settimane, con i negozi aperti e illuminati per la sera, come i musei e le basiliche.”

Gli chef Marco Cavallucci e Alessandro Dembech guideranno i clienti in percorsi gastronomici di pesce e di carni attraverso la Romagna e lungo il litorale Adriatico. Piatti freschi, preparati all’istante, che si potranno gustare comodamente seduti negli spazi previsti nel rispetto delle norme e della collettività. Stagionalità, trasparenza, qualità delle materie prime con produttori selezionati, sono tramutati in piatti gustosi e salutistici per un pranzo veloce o per una piacevole serata in assoluta sicurezza, dice la gestione del Mercato Coperto.

La cucina della pescheria regala un angolo di mare alla città. Il pesce viene dall’Alto Adriatico, freschissimo, dai nostri porti. Da Cesenatico, Rimini, Ancona arriva il pescato di stagione, da gustare a scelta, sfilettato negli abbinamenti che lo valorizzano. Dalle celebri cozze di Marina di Ravenna al moletto dell’Adriatico declinato in proposte di primi e secondi, il menu estivo di pesce del Mercato Coperto conta anche marinati freschi come alici, triglie e sarde in Saor, Baccalà mantecato all’olio di Brisighella, Tagliolini alla gallinella di mare, fiori di zucca e pendolini alla maggiorana. Queste sono solo alcune delle proposte del menu del Mercato Coperto che potete leggere integralmente sul sito www.mercatocopertoravenna.it.

Non solo mare: le carni, con la Mora Romagnola principe dei suini neri, proposte semplicemente dai ‘griglieri’ o con piatti elaborati giorno per giorno. E polli e conigli allevati naturalmente ‘a terra’, salumi e formaggi nostrani e internazionali, verdure di stagione freschissime… per le mille esigenze e tendenze gastronomiche, per chi ama le carni, le verdure e la pasta fatta in casa dalle sfogline che lavorano a vista per il piacere del pubblico.