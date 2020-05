Ponte del 2 giugno ricco di eventi alla Rocca di Riolo Terme e al giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Al Giardino delle erbe Officinali “Augusto Rinaldi Ceroni” il weekend inizia domenica 31 maggio alle ore 10 con la visita guidata “Conoscere le erbe medicinali”, alla scoperta delle erbe medicinali, dei loro utilizzi e applicazioni nella tradizione popolare. Il pomeriggio sarà invece dedicato alla visita guidata “Coltivazione, raccolta ed essiccazione delle labiate” impiegate in erboristeria, in programma per le ore 15. Sempre domenica 31 maggio alle ore 15 si svolgerà una speciale visita guidata alla Rocca di Riolo Terme, dove una Caterina in armatura accoglierà i visitatori della Rocca di Riolo per la visita esperienziale “D’armi e di battaglie”.

Martedì 2 giugno in occasione della Giornata Verde – Oh Che bel Castello! Alla scoperta dei giardini segreti dei castelli, si svolgerà uno speciale itinerario dedicato a Caterina Sforza e alle erbe officinali, tra Rocca di Riolo e Giardino delle Erbe di Casola Valsenio. Alle ore 10 si potrà visitare la Rocca di Riolo con la visita esperienziale “Caterina e l’acqua di lunga vita”, visita narrata dal fossato al cortile interno della Rocca Sforzesca in compagnia di Caterina Sforza in persona; un viaggio esperienziale tra erbe officinali e ricette cifrate per scoprire i segreti della miracolosa Acqua celeste della Leonessa delle Romagne. Al pomeriggio alle ore 15 presso il Giardino delle Erbe l’itinerario proseguirà con “Le erbe di Caterina“ in cui Caterina Sforza accoglierà i visitatori per una passeggiata con riconoscimento e descrizione delle proprietà e degli impieghi delle piante di stagione, e delle sue ricette.

Altri appuntamenti sono previsti a Riolo e Casola Valsenio durante la giornata del 2 giugno. Alle ore 10 come tutte le domeniche e i festivi si svolgerà al Giardino la consueta visita guidata mattutina alla parcelle coltivate, mentre nel fossato della Rocca di Riolo alle ore 15 si svolgerà l’iniziativa “Storie da favola – Lo specchio di Grimilde” in cui la Regina Cattiva sarà pronta a riavvolgere il tempo e a rivelare i segreti nascosti nel suo cuore, attività dedicata alle famiglie.

I protocolli di accesso alla Rocca di Riolo e al Giardino delle Erbe prevedono l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti. Al fine di consentire l’accesso contingentato e la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione e si consiglia l’acquisto online dei biglietti sul sito shop.atlantide.net

Per info e prenotazioni 0546 77450 – 335 1209933

Sito web: www.atlantide.net/roccadiriolo e http://www.atlantide.net/amaparco/giardino-delle-erbe-augusto-rinaldi-ceroni/