“Kalt, cultura in circol-azione”: a Cervia riprende il percorso partecipativo sostenuto dalla Regione

A causa dell’emergenza covid, anche il progetto partecipativo “Kalt-Cultura in circol-azione” ha subito una battuta d’arresto, fanno sapere dal Comune di Cervia. Ora, ottenuto l’assenso dalla Regione di prorogare la conclusione del progetto, l’Amministrazione comunale è pronta a riprendere i lavori, con metodologie nuove e innovative, per coinvolgere i cittadini e nello stesso tempo rispettare le normative in essere per limitare la diffusione del covid.

Per il prossimo step di coinvolgimento è stato predisposto un questionario al quale sarà possibile rispondere fino al 1 luglio 2020. Il questionario, pubblicato nella sezione dedicata del sito del Comune www.comunecervia.it o reperibile al link https://tinyurl.com/ybex4yr7, verrà inviato a tutte le imprese e le associazioni culturali, ma anche ai Consigli di zona, Associazioni di categoria, Pro loco e ogni realtà che possa contribuire, attraverso i propri contatti, alla raccolta di pareri e opinioni.

Questo il testo introduttivo del sondaggio: “Il Comune di Cervia è promotore di «KALT Cultura in circol-azione»: un progetto di coinvolgimento della comunità per condividere modalità e strumenti partecipativi adatti a promuovere un confronto plurale, riflessivo, generativo sulle pratiche culturali. Il punto di partenza è questa certezza: una cultura dinamica, stimolante e diffusa è fondamentale per il benessere collettivo, la rigenerazione di spazi e servizi pubblici, la valorizzazione di beni comuni materiali, immateriali, digitali. Questo sondaggio rappresenta uno degli strumenti KALT per la promozione del confronto collettivo: partendo da questo insolito presente, possiamo immaginare insieme la cultura che verrà? Per ogni domanda c’è spazio per risposte aperte: una sola parola, una breve frase oppure un pensiero articolato. Ogni contributo sarà valorizzato in un report finale. C’è tempo fino al 1° luglio 2020!”

L’Assessore alla Cultura Michele Fiumi: “Come noto, il progetto Kalt è nato a seguito dell’incontro Dialoghi culturali dello scorso ottobre. Il nostro obiettivo era quello di realizzare un patto di comunità sulle politiche culturali e costruire un manifesto per l’attuazione degli Stati generali sulla cultura. A causa della particolare situazione che stiamo vivendo, abbiamo ora dovuto aggiustare il tiro: gli obiettivi restano gli stessi, a cambiare sono i metodi di coinvolgimento della cittadinanza, anche grazie all’utilizzo dei numerosi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Il primo passo è questo sondaggio che intendiamo divulgare in modo capillare per raccogliere idee e suggerimenti sull’idea di cultura che a Cervia vogliamo realizzare nel futuro, anche alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo e del cambiamento delle abitudini di vita al quale siamo chiamati”.

Il Comune ricorda che il progetto “KALT, cultura in circol-azione” ha ottenuto un contributo dalla Regione Emilia Romagna, in base al bando 2019 per la Concessione dei contributi a sostegno dei Processi di partecipazione (Legge regionale 15/2018).