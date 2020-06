Le trasformazioni di Lugo dopo il coronavirus: il Sindaco ne parla online

Mercoledì 3 giugno alle 19.30 il sindaco di Lugo Davide Ranalli dialogherà con il professor Francesco Indovina sull’evoluzione delle città, con un approfondimento su Lugo. In particolare, si parlerà di com’è cambiato l’approccio della politica e della società alla pianificazione, di scelte partecipate e del ruolo che avranno i beni comuni in futuro. L’appuntamento andrà in onda in diretta sulla pagina Facebook “Davide Ranalli Sindaco”.

Francesco Indovina

Il professor Indovina ha da tempo un profondo legame con Lugo. Negli anni Novanta è stato infatti il curatore della redazione del Piano Regolatore Generale di Lugo e del Piano di Area Vasta dei comuni della Bassa Romagna.

Francesco Indovina, già̀professore di Analisi del territorio presso l’Università̀ Iuav di Venezia e di Pianificazione urbanistica territoriale al Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design dell’Università̀ di Sassari, è uno dei più illustri urbanisti italiani e i suoi contributi hanno sollecitato il dibattito, con un approccio interdisciplinare coniugato a un saldo impegno civile, sugli studi della città e del territorio, oltre che in campo economico e sociale.

Direttore della collana “Studi Urbani e Regionali” della Franco Angeli, co-fondatore della rivista Archivio di Studi Urbani e Regionali (Asur), si occupa delle relazioni tra i processi economici sociali e le trasformazioni del territorio. La “città diffusa” e la “metropolizzazione del territorio” sono i suoi più recenti contributi. Editorialista del Manifesto da oltre trent’anni, ha recentemente scritto l’articolo “Le trasformazioni della città dopo il coronavirus”.