Riparte la piscina estiva di Russi. Il Presidente Carboni: “Preparati ad affrontare la stagione”

Prende il via domani, martedì 2 giugno, la terza stagione della piscina estiva di Russi. L’impianto di via dello sport apre con una settimana di anticipo rispetto al calendario degli scorsi anni, in una stagione che si preannuncia piena di incertezze causate dalla pandemia in corso e dalle successive restrizioni sanitarie messe in campo. Ne parliamo con Roberto Carboni, presidente della Nuova Co.Gi.Sport, che gestisce oltre alla piscina di Russi anche quelle di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese.

Presidente Carboni, come state affrontando questa stagione cosi anomala?

Sicuramente si tratta di una stagione anomala, piena di incertezze, dove si vive quasi alla giornata. Una stagione che mi auguro di non vedere mai più, ma che comunque ci siamo preparati ad affrontare con impegno e sacrifici, in particolare modo economici

Avete predisposto tutti gli impianti in modo adeguato per rispettare tutte le normative sanitarie?

Assolutamente si. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per rispettrare i protocolli e le vigenti normative sanitarie, nel rispetto delle leggi e prima ancora della nostra salute e quella della nostra clientela

Nello specifico quali differenze noteranno i clienti in questa stagione estiva rispetto a quella precedente?

Abbiamo installato tutta la cartellonistica che fornisce tutte le indicazioni e i percorsi da seguire sia per i clienti che per il nostro personale. La principale regola è quella di indossare la mascherina negli ambienti chiusi e anche in quelli aperti dove non vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima interpersonale. Noi ci siamo impegnati a fondo per rispettare le regole e aprire gli impianti, ma anche la clientela è chiamata ad essere più responsabile per il rispetto della collettività

Il distanziamento sociale va fatto rispettare anche in acqua?

Certamente. La piscina di Russi ha una vasca di 25 metri di lunghezza, in ogni corsia sono previste al massimo 7 persone. Il distanziamento vale anche per i corsi di fitness acquatici e vale anche per la zona relax, quindi fra ombrelloni e lettini. Torno a ripetere, confidiamo molto nella collaborazione della clientela nel rispetto di queste norme. Nei primi giorni di apertura cercheremo di aiutare le persone ad affrontare questa particolare situazione, poi però faremo valere la tolleranza zero, fino ad espellere dall’impianto quelli che non rispettano le regole e le altre persone

Con queste restrizioni l’impianto di Russi subisce molte penalizzazioni?

Non particolarmente. Vanno a perdersi alcuni posti in vasca, per quanto riguarda la zona relax noi già nelle scorse stagioni avevamo adottato un distanziamento di quattro metri fra gli ombrelloni, nell’ottica di far stare tranquille le persone. In definitiva diminuisce moderatamente la capienza complessiva dell’impianto

Secondo lei che estate sarà? Ci saranno dei timori nelle persone sull’andare al mare o in piscina?

Ecco, questo è il grande dubbio. Quanta gente verrà? Nessuno lo può sapere, molto dipende anche da quello che succederà verso metà e fine giugno, dove pottrebbero cambiare nuovamente le normative a seconda del calo o della crescita del contagio

Pochi giorni fà la Sport Management, uno dei più importanti gestori di impianti natatori in Italia, ha annunciato in un comunicato stampa che terrà chiuso tutti i suoi 33 impianti in quanto la stagione non consentirebbe un piano economico sostenibile per l’azienda. Lei cosa ne pensa?

Loro hanno dichiarato che se i comuni dove sono posizionati gli impianti non partecipano alla sostenibilità della piscina, l’impianto resta chiuso. Se lo si valuta solamente sotto il profilo economico forse potrebbe avere un senso valutare la chiusura. Ma secondo me è giusto provare ad affrontare questa stagione seppur incerta, i conti li faremo solo alla fine. Sono convinto che queste piscine oltre ad un discorso economico abbiano anche una valenza sociale, motivo per cui noi abbiamo preferito aprire i nostri impianti

A cura di Gianni Zampaglione