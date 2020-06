Quando la vacanza a Marina Romea diventa una tradizione di famiglia… per 60 anni

Quando la vacanza a Marina Romea diventa una tradizione di famiglia.

In vacanza a Marina Romea per sessant’anni consecutivi: il signor Menonna frequenta la località balneare ravennate da quando aveva solo dodici mesi.

Menonna è divenuto un habitué di Marina Romea ancor prima di imparare a parlare o ad andare in bicicletta. Figlio di una coppia di Ravenna trasferitasi nel Sud Italia per motivi di lavoro, in famiglia le vacanze in Romagna non sono mai state messe in discussione. Una fedeltà lunga sessant’anni!