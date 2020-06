Bagnacavallo. Consigli di Zona: presto gli insediamenti a Bagnacavallo e in quattro frazioni

Sono in programma nelle prossime settimane gli insediamenti dei Consigli di Zona di Bagnacavallo, Boncellino, Rossetta, Traversara e Villanova, che finora non si erano potuti tenere a seguito delle disposizioni per l’emergenza sanitaria Covid-19.

Le riunioni si svolgeranno alla sola presenza dei consiglieri eletti, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale attualmente in vigore. Dopo l’insediamento ufficiale, i consiglieri eleggeranno al loro interno presidente e vicepresidente. Sarà presente Vilio Folicaldi, assessore a Partecipazione e Decentramento del Comune di Bagnacavallo.

“Col graduale ritorno alla normalità una delle priorità della nostra Amministrazione comunale è rendere operativi al più presto i Consigli di Zona e tornare a incontrare i cittadini, in particolare nelle frazioni – spiega l’assessore Folicaldi. – Anche se al momento non è ancora possibile organizzare vere e proprie assemblee di popolazione, l’insediamento di questi importanti istituti di partecipazione sarà l’occasione per fare il punto sui problemi che sono emersi nel nostro territorio nel periodo d’isolamento e programmare la graduale ripresa delle attività sia economiche che sociali e culturali che sono indispensabili alla vita di una comunità.”

Gli insediamenti si svolgeranno secondo questo calendario: giovedì 11 giugno Villanova, venerdì 12 giugno Traversara, martedì 16 giugno Boncellino, giovedì 18 giugno Bagnacavallo, lunedì 22 giugno Rossetta.

Incontri saranno successivamente organizzati anche nelle frazioni di Glorie, Masiera e Villa Prati dove non si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Zona.

Per informazioni:

0545 280814

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it