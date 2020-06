Start Romagna. Dal 7 giugno 2020 scatta servizio estivo sul bacino di Ravenna

Da domenica 7 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Ravenna il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito www.startromagna.it, da dove è possibile scaricare il libretto. In base al nuovo servizio viene ristabilito il servizio Freccia Blu, attivo nei soli week end nei mesi di giugno e settembre e tutti i giorni a luglio ed agosto.

Previste alcune deviazioni e modifiche alle linee, in concomitanza di lavori pubblici. Per interventi al Ponte di via Teodorico, a partire da lunedì 8 giugno, le linee urbane 2-5-18 e 90 ed extraurbane 149-154-155-156-161, oltre quelle gestite da METE 147-195 in transito sul ponte di via Teodorico, in direzione “Enichem/Case Ina” verranno deviate lungo le vie Pallavicini, Candiano, Darsena, Antico Squero, Salona per poi proseguire sul loro normale percorso; In direzione stazione ferroviaria, verranno deviate lungo le vie Teodorico, Antico Squero, Darsena, Candiano, Pallavicini.

Per lavori di riqualificazione in Piazza Caduti, sempre da lunedì 8 giugno, viene modificato il capolinea di alcune linee. In particolare, le linee extraurbane 156-157-158-159 in partenza/arrivo da Piazza Caduti e le linee in partenza/arrivo da via de Gasperi 151-154-155-161-162 avranno il loro nuovo capolinea in via Circonvallazione al Mulino presso la fermata Baldini “Monumento Ponte dei Martiri”.

Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti. I mezzi di Start Romagna vengono sanificati e igienizzati quotidianamente per offrire ai passeggeri la garanzia di spostarsi in piena sicurezza.