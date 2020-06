Percorsi Fotosensibili: incontro Zoom ad offerta libera per scoprire i fotografi del Novecento

Continua il ciclo di lezioni sulla storia della fotografia, organizzato da Percorsi Fotosensibili di Ravenna, dedicato in questa puntata alla scoperta di alcuni autori del Novecento che hanno modificato per sempre l’immagine per come la conosciamo.

L’incontro si svolgerà via ZOOM mercoledì 10 giugno dalle 19 alle 20.30. Verrà inviata password e link a chi prenoterà il proprio posto. I posti sono limitati, verranno accettate le prenotazioni in ordine di invio.

Tutte le lezioni di fotografia online proposte dall’associazione in questi mesi sono ad offerta libera. L’offerta può essere lasciata a conclusione dell’incontro, senza alcuno specifico importo: ognuno può donare secondo le proprie possibilità, dando così a chi è in difficoltà o ha limitate risorse la possibilità di partecipare alle lezioni. Per prenotare l’incontro inviare una mail a percorsifotosensibili@gmail.com.